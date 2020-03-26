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سميرة سعيد: أغنية "واقع مجنون" بتعبر عن اللي بنعيشوا حاليًا

الخميس 26/مارس/2020 - 04:06 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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كشفت الفنانة سميرة سعيد عن موعد قيامها بتصوير أغنيتها الجديدة ''واقع مجنون" قائلة: "أنا كنت عملاها من فترة، لكن حسيت ان ملهاش مكان في وقتنا هذا".

وتابعت "سعيد" خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "Mbc Trending" قائلة: "الناس عاوزة تفرح وتتبسط، حتى لو كنت لاحظت الفترة اللي فاتت فيه أغاني كنت بحاول على قد ما أقدر أني أصدر البهجة والحياة والانبساط فمكنش ليها مكان بعد ظهور كورونا فجأة في الحياة".

وأضافت "سعيد" قائلة: "لقيت أغنية واقع مجنون كل كلمة فيها وكإنها بتحكي الواقع دلوقتي، حتى كان مفروض كان هيبقا فيها حاجة في الأخر وكان هيبقا حاجة لكن للأسف مع كورونا والأحداث كانت أسرع من إننا نفكر في تطوير فكرة الكليب".

وأختتمت "سعيد" حديثها قائلة: "الحمدلله الأغنية طالعة بسيطة، وأهم ما فيها هو تعبيرها عن الواقع المجنون اللي بنعيشوا دلوقتي، الواقع الغير منتظر وحقيقي محدش كان يتخيل أن في القرن الواحد وعشرين أن العالم كله يقعد في بيته خايف من فيروس رغم كل التطور العلمي والطبي والتطورات في التكنولوجيا، والخمسين سنة اللي فاتت كانت عظيمة جدا وفي لحظة جه فيروس خلانا خايفين ودي حاجة لا يصدقها العقل الحقيقة".

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