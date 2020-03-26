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نجوم الأهلي غاضبون من تسريب أخبار الفريق

الخميس 26/مارس/2020 - 02:17 ص
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الأهلي
الأهلي
عبد القادر عرابي
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أبدى نجوم النادي الأهلي غضبهم الشديد من تسريب بعض الأخبار الخاصة بالنادي خلال وسائل الإعلام المختلفة.


وذكرت مصادر مطلعة مقربة من النادي الأهلي، أن اللاعبون الكبار طلبوا من جهاز الكرة بالنادي الأهلي فتح تحقيقاً موسعاً حول تسريب العديد من الملفات الهامة للفريق للإعلام.


وأضافت المصادر، أنه وعلى الرغم من أن التدريبات كانت تقام غي سرية تامة، إلا أن كبار نجوم الأهلي غضبوا بشدة من تدوال أخبار الفريق إعلامياً.


وتبرز الأزمة بين لاعبي الفريق رمضان صبحي والسنغالي أليو بادجي، على رأس الأزمات التي تم تسريبها لوسائل الإعلام، على الرغم من أن الدريبات كانت تقام دون حضور إعلامي.


ويطمح نجوم الأهلي في توفير أكبر قدر ممكن من الإستقرار داخل صفوف الفريق، ومن ثم البحث عمن يقوم بتسريب أخبار الفريق.


وكان نجمي الأهلي رمضان صبحي وأليو بادجي قد دخلا في أزمة خلال تدريبات الفريق، بعد المشادة االعنيفة التي جرت بينهما، الأمر الذي إستوجب تدخل مدير الكرة سيد عبد الحفيظ ووقع عقوبة مالية عليهما.

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