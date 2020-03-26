الأندية الإنجليزية تصدم السيتي وتؤيد عقوبات"يويفا"

رفضت عدة أندية إنجليزية، طلب فريق مانشستر سيتي في رفع العقوبة عن الفريق، والتي منعته من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين مقبلين، وتغريمه 30 مليون يورو.





وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد وقع العقوبة الحرمان من المنافسات الأوروبية موسمين، وتغريمه 30 مليون يورو، لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف، قبل أن يلجأ السيتيزنس للاستئناف.





حيث أشارت تقارير صحفية عن رفض 8 من أول 10 أندية في جدول ترتيب بريميرليج، عدا مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد، طلب السيتيزن بشأن رفع العقوبة عن الفريق.





حيث أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن تلك الأندية قدموا طلب مشترك للمحكمة الرياضية، يعترضون فيه عن طلب مانشستر سيتي برفع العقوبة.





ويرى مسؤولوا مانشستر سيتي أن تلك الأندية تقوم بحملة ضدهم، ورفضوا التعليق على الأمر.



