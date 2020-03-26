حكيمي يكشف حقيقة اتصال ريال مدريد معه





كشف المغربي أشرف حكيمي نجم بروسيا دورتموند الألماني والمعار من ريال مدريد الإسباني حقيقة تواصل إدارة النادي الملكي معه منذ رحيله عن الفريق على سبيل الإعارة الى بروسيا دورتموند.





ولعب أشرف حكيمي في بروسيا دورتموند على سبيل الإعارة منذ حوالي موسمين على أن تنتهي فترة إعارته مع الفريق الألماني في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا أن ريال مدريد يرغب في إستعادة حكيمي في نهاية الموسم الحالي، حيث أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يريد أن يكون حكيمي ضمن الفريق الأول الموسم المقبل.





وقال حكيمي في تصريحات صحفية :" رحيلي عن ريال مدريد كان أمراً صعبًا لكنها كانت خطوة مهمة للغاية في مسيرتي الإحترافية".



