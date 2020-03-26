إدوارد يغني لكورونا مع أبناءه بعد فرض الحظر

يعيش الشعب المصري حالة من الملل بسبب التزامهم المنالزل في هذه الفترة للوقاية من فيروس كورونا المستجد،وبعد فرض حظر التجوال للحد من الاختلاط.



وفي سياق ذالك شارك الفنان إدوارد فيديو له مع أبنائه وهم يغنو أثناء التزامهم بالحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" وكتب تعليقا على الفيديو قائلا "قعدت البيت تعمل أكتر من كده بس مبسوط إنى قاعد مع أولادي".



وتضمنت الأغنية بعض الكلمات الفكاهية منها "وأنت قاعد في البيت مبسوط.. لا لا مش مبسوط.. زهقان.طهقان.. طب ليه ولا أيه.. الكورونا الكورونا..الكورونا عذبتنا.. الكورنا خنقتنا.. والكورونا قعدتنا..وأنت قاعد في البيت مبسوط.. أيوا خلاص بقيت مبسوط.. إتعودت أيوه اتنيلت.. بس بقى أنا حاسه أنى تخنت.. أيوه تخنت".



ويعود الفنان إدوارد إلى الغناء مرة أخرى وذالك بعد انتهائه من تصوير أغنيته الجديدة "رايحة لصحباتى" وتجمعه الأغنية بابنته ماريا الذي يعد هذا أول أعمالها الغنائية.



ويخوض إدوارد السباق الرمضاني المقبل من خلال مشاركته في مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان وروجينا ونور وأحمد زاهر ودنيا عبد العزيز.

