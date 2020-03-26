Advertisements
Advertisements
Advertisements

إدوارد يغني لكورونا مع أبناءه بعد فرض الحظر

الخميس 26/مارس/2020 - 02:35 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
يعيش الشعب المصري حالة من الملل بسبب التزامهم المنالزل في هذه الفترة للوقاية من فيروس كورونا المستجد،وبعد فرض حظر التجوال للحد من الاختلاط.

وفي سياق ذالك شارك الفنان إدوارد فيديو له مع أبنائه وهم يغنو أثناء التزامهم بالحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" وكتب تعليقا على الفيديو قائلا "قعدت البيت تعمل أكتر من كده بس مبسوط إنى قاعد مع أولادي".

وتضمنت الأغنية بعض الكلمات الفكاهية منها "وأنت قاعد في البيت مبسوط.. لا لا مش مبسوط.. زهقان.طهقان.. طب ليه ولا أيه.. الكورونا الكورونا..الكورونا عذبتنا.. الكورنا خنقتنا.. والكورونا قعدتنا..وأنت قاعد في البيت مبسوط.. أيوا خلاص بقيت مبسوط.. إتعودت أيوه اتنيلت.. بس بقى أنا حاسه أنى تخنت.. أيوه تخنت".

ويعود الفنان إدوارد إلى الغناء مرة أخرى وذالك بعد انتهائه من تصوير أغنيته الجديدة "رايحة لصحباتى" وتجمعه الأغنية بابنته ماريا الذي يعد هذا أول أعمالها الغنائية.

ويخوض إدوارد السباق الرمضاني المقبل من خلال مشاركته في مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان وروجينا ونور وأحمد زاهر ودنيا عبد العزيز.
إدوارد يغني لكورونا مع أبناءه بعد فرض الحظر
إدوارد يغني لكورونا مع أبناءه بعد فرض الحظر
إدوارد يغني لكورونا مع أبناءه بعد فرض الحظر
إدوارد يغني لكورونا مع أبناءه بعد فرض الحظر

الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا فيروس كورونا

أخبار تهمك

"تريلا" صدمت 14 سيارة.. النيابة تعاين موقع حادث الطريق الإقليمي

منذ ساعة و 25 دقيقة

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

منذ أقل من ساعة

الخيانة الكبرى.. نجم برشلونة يقرر الانتقال إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 3 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 17 ساعة

"أعضاء ذكرية حيوانية".. ننشر أقوال الصينيين المتهمين بشواء الثعابين

منذ حوالي 3 ساعات

كامل الوزير يزف خبرًا سارًا للعاملين بالشركات التي تعلق نشاطها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة لجماهير الأهلي.. هيدرسفيلد يحسم مصير رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
12:26 ص

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

11:48 م

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

09:59 م

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

06:29 م

"أعضاء ذكرية حيوانية".. ننشر أقوال الصينيين المتهمين بشواء الثعابين

11:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status