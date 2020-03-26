التضامن: صرف جميع التعويضات لـ5 آلاف أسرة تضررت من السيول

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حوالي 5 آلاف أسرة تضررت من السيول، بالإضافة إلى الوفيات والمصابين.



وأشارت "القباج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، إلى أنه تم صرف تعويضات كاملة لـ 5 آلاف أسرة تضررت من السيول.



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أزمة السيول تلتها أزمة فيروس كورونا، مؤكدة: "ولكن إحنا قدها".





وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشارت "القباج"، خلال تصريحاتها، إلى أن تكلفة المجمد لقانون العلاوات الخمس منذ عام 2006 إلى 2015 تصل إلى 27.6 مليار جنيه.



وأعلنت عن بدء صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2020، مؤكدة أن العام الحالي سيكون انفراجة لأصحاب المعاشات، متابعة: "سننظر نظر استثنائية معمقة لأصحاب المعاشات، والقادم أفضل لأصحاب المعاشات".



وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجه باتخاذ إجراءات لإصلاح أضرار موجة السيول التي شهدتها البلاد مؤخرا.



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن الرئيس المصري وجه باستخلاص الدروس المستفادة من التحديات التي واجهت الدولة في التعامل مع السيول، وأمر الرئيس بالإصلاح الفوري لكافة الأضرار الناتجة عن السيول في كافة المحافظات.



يذكر أن خسائر قطاع الكهرباء في مصر بلغت حوالي 400 مليون جنيه، والنقل والطرق حوالي 100 مليون جنيه، فضلا عن 650 مليون جنيه لمشروع تطوير المنطقة المتضررة، خلال موجة السيول التي شهدتها البلاد مؤخرا.



واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس الرقابة الإدارية.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض نتائج إجراءات الحكومة لاحتواء موجة السيول التي شهدتها البلاد مؤخرًا.



ووجه الرئيس باستخلاص الدروس المستفادة من التحديات التي واجهت الدولة في التعامل مع السيول، فضلا عن الإصلاح الفوري لكافة الأضرار الناتجة عن السيول في كافة المحافظات.



وأوضح متحدث الرئاسة أن حجم خسائر قطاع الكهرباء بلغ حوالي ٤٠٠ مليون جنيه، والنقل والطرق حوالي ١٠٠ مليون جنيه، فضلا عن تكلفة مقدراها ٦٥٠ مليون جنيه لمشروع تطوير منطقة الزرايب المتضررة.