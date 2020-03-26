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مسلسل "حكايات بنات 4".. ملخص الحلقة الخامسة

الخميس 26/مارس/2020 - 01:51 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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لخصت الحلقة الحلقة الرابعة بعدم شعور "جميلة" بالارتياح والحب تجاه "معتز"، مشكلة "نور" مع زوجها "مروان"، وأيضاً رفض "جايدا" طريقة تعامل "رامى" معها، و"عائشة" تحلم بأن تتقابل مع "أيمن الجرار"، وهو شخص محب للسيارت ومحترف في سباق السيارات.


مسلسل "حكايات بنات"، بطولة ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، حازم إيهاب، خالد منصور، كريم العمري، أحمد كرارة، وآخرون.



ويعرض لكم "الفجر الفني" ملخص الحلقة الرابعة من "حكايات بنات 4":


١_"عائشة" تحقق حلمها وتقابل "أيمن الجرار"، التي دائماً كانت تتمنى أن تقابله ولو مجرد صدفة، ولكن دائماً كما يقولون "الحلو مبيكملش"، فسيارة "أيمن" كادت أن تتصدم بسيارة"عائشة"، الأمر الذي دفعها لتنزل من السيارة للشجار معه، واتصرف معها بشكل سيء وتركها في الشارع ورحل بسيارته.



٢_فيما يخص "ثائر" بعد تعرضه لأزمة قلبية وهو في الجامعة، ذهب إلى الطبيب الخاص به، الذي منعه من شرب السجائر والالتزام بالأدوية لأن مرحلته خطيرة والأهمال يسبب الموت.



٣_"عمرو" نصحته والدة نور أن يأخذ قرار واضح بين علاقته مع خطيبته "لميس"، فإذا هو لا يشعر معها بالحب والراحة لابد أن يتركها حتى لا يندم طيلة حياته.



٤_قرر "ثائر" أن يقابل فريدة في كافيه ليخبرها أنه يحبها وأنها أهم واحدة في حياته ولكن لن يستطيع أن يكمل معها كحبيبة، وطلب منها أن يكون لها صديق، الأمر الذي أغضبها كثيراً ورحلت وهى تبكي على ظلم وقساوة "ثائر" معها.


٥_بينما "نور" بعد شجار والدة مروان معها، كانت حزينة من زوجها مروان لسلبيته أثناء تهزيق والدته لها، ولكن استطاع "مروان" أن يرضي "نور" ويفكرها بذكرياتهم الجميلة قبل الزواج، وبالفعل نجح في ذلك.



٦_بينما "جميلة" في حيرة كبيرة فهي تريد أن تخبر "معتز" أنهما لابد أن ينفصلا عن بعض، ولكن لا تعرف كيف تواجه، لأن معتز يحبها كثيراً، ودائماً يهتم بها، وعندما حاولت أن تتحدث معه في هذا الأمر لم تستطيع وأغلقت المكالمة معه دون أن تخبره.


٧_بينما فشل "رامى" في أن يصلح علاقته مع "جايدا"، وقالت له "جايدا" بشكل مباشر أنها لن تستطيع أن تكمل معها، وطلبت منه أن ينسي موضوع ارتباطهما.


٨_"عائشة" تشتكي لأصدقائها من موقف "أيمن" معها، بينما "جايدا" تحاول أن تقنعها أن تنسي هذا الموقف، فهو بالنسبة لها كان مجرد شخص هى معجب بفيديوهاته على اليوتيوب.


٩_يبدو أن "نور" و"مروان" لا يستطيعوا العيش بدون مشاكل، فحدثت مشكلة ثانية وهما في الكافيه، عندما سأل "مراون"، "نور"، عن سبب بعدها فقالت إنها تبعد بقصد لأنها لا تري رجل يقف معها ويساندها عندما تتعرض لمشكلة، الأمر الذي أغضب "مروان" كثيراً.


١٠_"جميلة" تعزم "فارس" عندها في المنزل كى تعرفه على والدتها، وأثناء حديث والدة جميلة مع "فارس" تكتشف أن "فارس" من أهل الصعيد، ووالدته كانت صديقتها المقربة، وتحزن والدة جميلة عندما علمت أن والدته توفت.

١١_بينما "أدهم" يقابل "عائشة" في ورشة عم صلاح، عندما ذهب لتصليح سيارته، ليتفاجيء بها وهى تعمل في الورشة، ويدور بينهما حوار عفوي، الأمر الذي دفع "فؤاد" أن ينبه "عائشة" أنها في منطقة شعبية ولا ينبغي لها أن تتعامل بهذا الشكل مع الرجال الغرباء.

١٢_والدة جميلة تحذر "جميلة" من وضعها في الارتباط بشخص والإعجاب بشخص آخر، وأنها لابد أن تحدد موقفها.

١٣_اختتمت الحلقة بمشهد "ثائر" مع "نور" في الجامعة، عندما ذهب إليها ليخبرها أنها بداخلها ممثلة موهوبة، وأنه أعجب بأدائها كثيراً.

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موعد عرض مسلسل حكايات بنات حكايات بنات الجزء الرابع‎

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