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مرتضى منصور يكشف مصير نجم الزمالك المعار

الخميس 26/مارس/2020 - 01:26 ص
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
علاء خليف
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كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن مصير محمد عنتر لاعب الفريق الأول، وذلك بعدما ترددت أنباء عن اقتراب اللاعب من مغادرة القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وخرج محمد عنتر من حسابات الجهاز الفني للزمالك قبل توقف النشاط الرياضي في مصر، مما جعل البعض يتوقع رحيله عن القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي.

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية أن محمد عنتر كان اللاعب الأغلي في مصر عند انضمامه للقلعة البيضاء، موضحًا أن أنباء الاستغناء عنه خلال فترة الإنتقالات الصيفية غير صحيحة تمامًا ولا نية لرحيله حاليًا.

وأضاف: " تلقيت العديد من العروض لضم محمد عنتر لكن لا نية لدينا للتخلي عن اللاعب".

أما بخصوص مستقبل المهاجم رزاق سيسيه المعار لصفوف الإتحاد السكندري: " نمتلك عرضًا ماليًا كبيرًا ولم نحسم مصيره".

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