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مارتينيز لم يحسم انتقاله لبرشلونة بعد
الخميس 26/مارس/2020 - 01:23 ص
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علي خلاف
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تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن موقف النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، من الانتقال لصفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.
انتقال مارتينيز لبرشلونة
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، يريد بعضاً من الوقت للتفكير في انتقاله لفريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد ودراسة كافة العروض المقدمة له.
وتابعت الصحفية الإسبانية أن مارتينيز لا يزال في الحجر الصحي في المنزل في إيطاليا، بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي حصد الآلاف من الأرواح في بلد الكالتشيو حيث قررت رابطة الدوري الايطالي تجميد كافة مسابقات كرة القدم حرصاً على حياة أفراد المنظومة من الاعبين والجماهير.
برشلونة يريد ضم الموهبة الأرجنتينية
على الجانب الأخر يبحث برشلونة الإسباني سبل ضم النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد حيث
أشارت صحيفة "توتو سبورت" أن راتب الاعب مع البارسا سيكون 18 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو نفس الرقم الذي يتقاضاه الفرنسي أنطوان جريزمان في الوقت الحالي مع الفريق الكتالوني، إلى جانب إدخال العديد من اللاعبين في الصفقة.