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"يارب الكورونا تموت".. أحمد الشامي برفقة أحمد فهمي وأمير كرارة وأخرون

الخميس 26/مارس/2020 - 03:45 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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نشر الفنان أحمد الشامي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد ظهر ''الشامي" في هذه الصورة برفقة كلا من أحمد صلاح حسني، أحمد فهمي، ياسر خليل، أمير كرارة، إسلام شكري،إسلام إسماعيل.

وكتب "الشامي" على هذه الصورة قائلا: "وحشتوني يا رجالة يارب الكورونا تموت عشان نرجع نتقابل على خير يارب".

وتابع "الشامي" عبراته قائلا: "وأهو إحنا دايما ملتزمين البيت، شقاوة قديمة بقى".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: وحشتونا كلكم والله يارب الأزمة دي تعدي على خير بقى قريب يارب.

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