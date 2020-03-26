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"تريلا" صدمت 14 سيارة.. النيابة تعاين موقع حادث الطريق الإقليمي

الخميس 26/مارس/2020 - 01:19 ص
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حادث على الطريق الإقليمي
حادث على الطريق الإقليمي
إيريني صفوت
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انتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة، لمعاينة موقع اصطدام "تريلا" بـ١٤ سيارة متوقفة أعلى الطريق الإقليمي، بمنطقة الصف خلال فترة الحظر، ما أسفر عنه مصرع ١٥ شخصًا وإصابة ٥ آخرين.

واستعلمت النيابة، عن حالة المصابين تمهيدًا لسؤالهم، حول الحادث، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

تلقي ضباط قسم شرطة الصف، إخطار من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مفادة حادث أعلى الطريقةالدائرى الاقليمى الموجود بدائرة القسم الامر الذي نتج عنه ووجود عدد من الضحايا والمصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادثـ وتبين أن سائق سيارة (تريلا) اصطدم بـ14 سيارة مصطفة أعلى الطريق الأقليمي، بمنطقة الصف بسبب حظر التجول، ما أدي إلى مصرع ١٥ فرد واصابة آخرين حال تواجدهم داخل السيارات التي اصطدمت بها التريلا، وتم استخراج الجثث ونقل المصابين للمستشفى والتحفظ على سائق التريلا وتحرير محضر بالواقعة.

وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطل، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجاره في الأقراص المخدرة، بمنطقة إمبابة.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم في عقده الثاني من العمر، واتجه لنشاطه الإجرامي منذ فترة، بسبب احتياجه للمال ومروره بضائقه مالية، طمعًا في المكسب السريع من المخدرات، حيث ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، يقوم بترويجها على عملائه بالمنطقة، ويتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول.

وطلبت النيابة، في وقت سابق إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، والتحريات حول نشاط المتهم إذا كانت لديه معلومات جنائية من عدمه.

وكانت معلومات وردت للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد حيازة عاطل موادًا مخدرة، وترويجها على عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، بحوزته عددا من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغًا ماليًا، وبمواجتهه اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة.

وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، الأربعاء، حبس مالك مخزن سلع غذائية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 25 طن تمور فاسدة تحتوى على حشرات حية، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهم، و أمرت بالتحفظ على المضبوطات.

الكلمات المفتاحية

حادث الطريق الإقليمي السلع الغذائيه أخبار

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