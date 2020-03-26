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شتيجن يصدم جماهير برشلونة بهذا القرار

الخميس 26/مارس/2020 - 01:12 ص
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تيرشتيجن
تيرشتيجن
علي خلاف
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تحدثت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الأربعاء عن موقف الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن من تجديد تعاقده مع فريقه برشلونة الإسباني.

تير شتيجن يرفض تجديد تعاقده مع برشلونة 

وذكرت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن إدارة برشلونة قدمت عرض على الحارس مارك أندريه تير شتيجن بزيادة تصل إلى 6.5 مليون يورو في الموسم الواحد على راتبه لكن الألماني رفض.

وتابعت الصحفية الإسبانية أن النجم الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة يريد أن يكون في قمة رواتب البارسا خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومهاجمي الفريق الكتالوني.

من الجدير بالذكر أن الحارس الألماني صاحب الـ27 عاماً، يعتبر واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، في الوقت الحالي.

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