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نجم كروي جديد يتوفى بسبب فيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 01:13 ص
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كورونا
كورونا
أحمد عصام
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تلقى عشاق كرة القدم خبر صادم في الساعات الماضية بعد وفاة عبد القادر محمد فرح نجم منتخب الصومال في الساعات الماضية بسبب فيروس كورونا.

وكان لاعب منتخب الصومال السابق قد توفر بمستشفى في العاصمة البريطانية لندن بعد إصابته في الأيام الأخيرة بهذا الفيروس وتدهور حالته الصحية.

ونشر الاتحاد الصومالي لكرة القدم بيانا رسميا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا : "الصومال خسر أسطورة كرة القدم عبد القادر محمد فرح أمام فيروس الكورونا، وتوفي الأسطورة في مستشفى في لندن، والتعازي لعائلته وأقاربه ولعائلة كرة القدم الصومالية بأكملها".

وكان عبد القادر محمد قد ارتدى قميص المنتخب الصومالي في السبعينيات، وعمل في منصب المستشار لوزير الشباب والرياضة في الصومال.


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