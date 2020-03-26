نجم أرسنال يتجاهل ريال مدريد





تجاهل نجم أرسنال التقارير التى تشير إلى إهتمام ريال مدريد الإسبانى بضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأكد جابرييل مارتنييلي اللاعب البرازيلي انه يريد أن يصبح أسطورة للجانرز ولا ينوي مغادرة النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وقال مارتينيلي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ردًا على اهتمام نادي ريال مدريد بضمه : "لا أفكر حاليًا في مغادرة آرسنال، أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا والعديد من الألقاب حتى يكون مشجعي الفريق الإنجليزي سعداء للغاية





وتابع: " مشجعي النادي يستحقون الأفضل، ليس فقط المشجعين، ولكن جميع موظفي النادي، أود أن أرد الجميل لأرسنال بعد كل ما فعله ويفعله من أجلي".





وشدد : "أريد أن أصبح أسطورة للنادي".



