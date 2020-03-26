حسام داغر يطل على جمهوره بصورة جديدة له عبر "إنستجرام"

نشر الفنان حسام داغر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقد ظهر "داغر" في هذه الصورة مرتديا بدلة من اللون الأسود، وحذاء من اللون الأسود مع إرتداءه ساعة يد من اللون الفضي.



ولم يكتب "داغر" شئ على هذه الصورة سوى بإيموشن "قلب" فقط.



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: مساء الورد يا نجم، عظمة في البلاك ربنا يحميك.



ويذكر أن أخر الأعمال التي شارك فيها "داغر" في مسلسل "زلزال'' الذي دارت أحداثه حول رجلا يدعى "حربي" يقوم بشراء منزلا بالقسط وعند موعد السداد يطالب حربي صاحب المنزل بالتخلي عن ملكيته.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من أحمد صيام، محمد رمضان، حلا شيحة، منى عبد الغني، ماجد المصري، محمود حجازي، حنان سليمان، وأخرون.

