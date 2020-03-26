لا يتقاضون تكافل وكرامة أو غيرها.. مجلس الوزراء يزف بشرى لهذه الفئة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن وزارة القوى العاملة فتحت باب تسجيل العمالة غير المنتظمة، بعد بداية أزمة كورونا، ونتيجة لهذا وصل عدد المسجلين على قواعد بيانات الوزارة لـ250 ألفا بواقع 130 ألفا زيادة، خلال الفترة الأخيرة.





وأشار "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأربعاء، إلى أن كل عامل تم تسجيله سيتم صرف له منحة استثنائية بقيمة 500 جنيه، والأولى في صرف هذه المنح، لمن لا يتقاضى معاش تكافل وكرامة أو أي معاشات أخرى.





واضاف أن قرار مجلس الوزراء، نص على إغلاق المطاعم بشكل تام أمام الجمهور اعتبارً من اليوم، وسمح لهم بتقديم خدمة توصل للمنازل حتى الساعة مساءً.

ولفت إلى أن المطاعم التي أغلقت اليوم الأربعاء، من قبل قوات إنفاذ القانون، كان بسبب قيامها بفتح أبوابها أمام الجمهور.