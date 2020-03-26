Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترامب: مناقشة سبل مواجهة فيروس كورونا خلال قمة العشرين

الخميس 26/مارس/2020 - 12:33 ص
Advertisements
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أمنية فوزي
Advertisements
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نتابع تطورات الأوضاع في نيويوك باعتبارها البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا، ونكثف جهودنا لمساعدة نيويوك حتى تتخطى أزمة فيروس كورونا".

وأشاد "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي، بقرارات اليابان واللجنة الأولمبية بتأجيل دورة طوكيو للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه سيتم تخصيص 300 مليون دولار للأسر المتضررة من انتشار فيروس كورونا، متابعًا: "حزمة التحفيز أمام الكونجرس هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، وسنناقش سبل مواجهة فيروس كورونا خلال قمة العشرين".

وأضاف "ترامب": "نسعى إلى إعادة فتح البلاد قبل عيد الفصح، وهذه أولوية بالنسبة إلينا".

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وتحول انتشار مرض إلى وباء حين يصيب العديد من دول العالم، ولا يقتصر انتشاره على دولة معينة، في حين يصبح وباء عندما تنتقل العدوى حول العالم بين السكان المحليين للكثير من الدول على نطاق واسع.

وأحدث فيروس كورونا (كوفيد 19) هلعا واسعا حول العالم، وسط شائعات غير دقيقة حول سبل الوقاية من العدوى التي أدت لوفاة الآلاف حتى اللحظة.

وفي وقت سابق، أبدت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها الشديد لسرعة تفشي فيروس كورونا وعدم مكافحته بما يكفي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي.

وأضاف المدير العام للمنظمة أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقال أدهانوم: "لم نر من قبل وباء عالمي يشعل شرارته فيروس كورونا، كما لم نشهد وباء يمكن السيطرة عليها"، على حد قوله.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية قائلا: "وصف الوضع بالوباء العالمي، لا يُغير ما تطلبه منظمة الصحة العالمية من الدول لمواجهة خطر فيروس كورونا".

وتابع "أدهانوم" قائلا إن تصنيف انتشار الفيروس الجديد لا يُغير ما تقوم به منظمة الصحة العالمية وما يجب أن تفعله الدول.

الكلمات المفتاحية

مناعة قوية فيروس كورونا تفشي الفيروس بفيروس الإجراءات الاحترازية ازمة فيروس كورونا 15 حالة 15

أخبار تهمك

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 19 ساعة

بيراميدز يصفع الأهلي والزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كامل الوزير يزف خبرًا سارًا للعاملين بالشركات التي تعلق نشاطها

منذ أقل من ساعة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ أقل من ساعتين

الخيانة الكبرى.. نجم برشلونة يقرر الانتقال إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

"بمكنسة اليد".. كاترينا كيف تنظف منزلها (صور)

منذ أقل من ساعة

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ ساعة و 18 دقيقة

بشرى سارة لجماهير الأهلي.. هيدرسفيلد يحسم مصير رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

"أعضاء ذكرية حيوانية".. ننشر أقوال الصينيين المتهمين بشواء الثعابين

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

السعودية تعلن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عاجل.. إصابة السيناتور الأمريكي ماريا كانتويلز بفيروس كورونا

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

باحث فيروسات يشيد بالصين في مكافحة "كورونا" (فيديو)

عاجل.. البيت الأبيض يعلن نتيجة فحص تحاليل كورونا الخاصة بـ"ترامب"

الصين تسجل 16 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
11:48 م

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

12:26 ص

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

09:59 م

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

06:29 م

"أعضاء ذكرية حيوانية".. ننشر أقوال الصينيين المتهمين بشواء الثعابين

11:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status