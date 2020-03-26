شاهد.. أغنية "قصاد بابك" لأحمد كامل (فيديو)

طرح الفنان أحمد كامل أغنيته الجديدة "قصاد بابك" منذ ساعات قليلة، وذلك عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وتجاوزت الأغنية 360 ألف مشاهدة في هذه الساعات القليلة منذ أن تم طرحها.



وتوالت عليه الكثير من التعليقات الإيجابية لما حققته الأغنية من نجاح،حيث علق أحد المتابعين عليه قائلا: ايه الجمال ده حقيقي عظمة يا نجم، وفي سياق أخر تناولت كلمات أغنية "قصاد بابك" كلا من بقيتي في الطريق أبعد..من الحلم اللي أنا حلمته..صحيح الشئ إذا خسرناه..بنفهم وقتها قيمته..بقيت خايف وأنا لوحدي..ووجعي قصادي مد الشوف..كإني طفل في إيديكي..سبتيه تاه في وسط الخوف.



وأغنية "قصاد بابك" من كلمات مصطفى ناصر، وألحان أحمد كامل، توزيع مصطفى شيتوس.

