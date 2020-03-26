شكوك حول إستمرار نوير مع بايرن ميونخ

أثارت تقارير ألمانية الشكوك حول إستمرار حارس المرمى الدولي الألماني مانويل نوير مع فريقه بايرن ميونخ خلال الموسم المقبل.









وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن حارس المرمى المخضرم صاحب الـ33 عاماً مستاء من تعاقد الفريق البافاري مع حارس نادي شالكة الشاب "ألكسندر نوبل" في يناير الماضي، لينضم للفريق الموسم المقبل.













وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولي النادي البافاري بقيادة المدير الرياضي حسن صالح حميدزيتش، عقدوا إجتماعاً اليوم مع توماس كروث وكيل أعمال نوير في منزل الأخير.









وأكدت بيلد، أن الإجتماع خرج دون نتائج واضحة حول تميد تعاقد نوير مع بايرن ميونخ، حيث لم يتوصل الطرفان لأي صيغة إتفاق.













وأبدى نوير غضبه في أكثر من مناسبة من جلب بايرن ميونخ لحارس جديد، قد يزلزل مكانته في ملعب "أليانز أرينا"، الأمر الذي جعله يلوح بالرحيل.









في المقابل، أكد هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ أن نوير هو حارس الفريق الأساسي خلال المواسم المقبلة، حيث ما زال الوقت طويلاً أمام نوبل لحجز مكان أساسي مع الفريق.







