"بمكنسة اليد".. كاترينا كيف تنظف منزلها (صور)

نشرت الفنانة الهندية ونجمة بوليوود كاترينا كيف، فيديو لها وهي تقوم بتنظيف المنزل بمكنسة اليد وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام"



وعلقت "كيف" على البوست قائلة "واحد وعشرون يوماً، في يوم من الأيام يا رفاق يجب علينا القيام بدورنا علي ما يبدو وهو إعطاء النصائح والتعليقات، أثناء المكوث يجب علينا أن نقوم ببعض التمارين الجيدة أيضا، هاشتاج البقاء في المنزل والمساعدة في المنزل"



يشار إلي أن الحكومة الهندية قد فرضت علي المواطنين المكوث في المنزل لمدة 21 يوم آخرين حفاظاً علي المواطنين ولتقنين إنتشار فيرس "كورونا"





يذكر أن "كيف" ممثلة إنجليزية ومواطنة أمريكية تألقت في أفلام بوليود، من أكثر الممثلات الأعلى أجراً في الأفلام الهندية. ولدت في هونج كونج وعاشت في كثير من البلدان حتى استقرت في لندن، شاركت في التمثيل مع كثير من النجوم اللامعبن في سماء بوليود، حيث أنها قامت بالتمثيل مع شاروخان، ابهشك باتشن، جون ابراهام، سيف علي خان، شاهد كابور وكانت تقوم بدورها ببراعه وحرفة وخطفت قلوب الجميع