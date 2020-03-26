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على أنغام "أول يوم في البعد"..مصري يستقبل الحظر من البلكونة

الخميس 26/مارس/2020 - 12:33 ص
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بوابة الفجر
مي مرسي
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تمر البلاد بأزمة انتشار فيروس كورونا، وتعيش مصر حالة من حظر التجوال، ومحاولة البقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة ،ويحاول البعض إنشاء أشياء فكاهية ومسلية لقضاء أكبر وقت في المنزل،سواء أكان هذا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وما يفعله بعض الفنانين والمطربين من حفلات "أون لاين"، أو من خلال علاقاتهم بعائلاتهم.

وفي ظل أول يوم من أيام حظر التجوال تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لمنطقة حسن محمد بمدينة الهرم محافظة الجيزة، للمواطنين المصريين وهم يغنون ويعزفون ويسقفون من شرفات منازلهم على أغنية "أول يوم في البعد" للمطرب عمرو دياب.

ويدعم الفنانين والمطربين حملة "البقاء في المنزل"وذالك للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومحاولة الحد من انتشاره،وقام بعض المطربين بإعداد حفلات غنائية لهم يقدموها "لايف" لمنع الاختلاط وكان أولهم فرقة "مسار إجباري" يوم الجمعة الماضي ولاقت إعجابا كبيرا من الجماهير.

وأعلن المطرب تامر عاشور اليوم عن موعد حفله الغنائي الذي سيقوم بتقديمه "لايف" عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،وهو يوم الجمعة 27 مارس الساعة ال10مساء.

الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا من شرفات منازلهم مصريون يغنون فيروس كورونا ازمة فيروس كورونا أغنية أول يوم في البعد

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