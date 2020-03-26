الخيانة الكبرى.. نجم برشلونة يقرر الانتقال إلى ريال مدريد





يستعد واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني لتوجيه ضربة قوية للفريق وجماهير النادي خلال الفترة القادمة.





واكدت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب نادي برشلونة والمعار لصفوف نادي بايرن ميونخ ينوي الانضمام إلى صفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وانضم كوتينيو إلى صفوف نادي بايرن ميونخ خلال فترة الانقتالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من صفوف نادي برشلونة.





وقرر مسئولو نادي بايرن موينخ عدم شراء عقد كوتينيو بشكل نهائي وعودته إلى برسلونة في نهاية الموسم عقب انتهاء إعارته لأنه لم يقنع النادي بمستواه.





وكشفت الشبكة أن احد المقربين من كوتينيو قد تواصل مع إدارة نادي ريال مدريد لمعرفة رأيهم في إمكانية انضمام اللاعب إلى الفريق.





وقد شارك فيليبي كوتينيو في 32 مباراة حتى الآن مع نادي بايرن ميونخ خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.



