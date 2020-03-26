Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط 4800 عبوة مطهر و1728 زجاجة كحول بالقاهرة

الخميس 26/مارس/2020 - 03:24 ص
Advertisements
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تعليمات لمدير مديرية تموين القاهرة، بشن حملات على المتاجر و الأسواق التجارية، وضبط جميع المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

في هذا السياق، ضبطت مديرية التموين بمحافظة القاهرة بالتعاون مع مباحث التموين، شركة مستلزمات ومستحضرات طبية تعرض وتبيع مستحضرات طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال حملات بأحياء مختلفة.

وتحفظت الحملة على عدد 100 كرتونة عبوات مطهر تحتوي كل كرتونة على 48 عبوة سعة 120 مللي بعدد إجمالي 4800، وتحفظت أيضا على 12 كرتونة كحول، داخل كل كرتونة ١٤٤ عبوة سعة ١٠٠مللي بعدد اجمالي ١٧٢٨ عبوة.

وأوضح المحافظ أن حملات مديرية تموين القاهرة لضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار وتداول السلع مجهولة المصدر.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة جشع واستغلال التجار لهذه الأزمة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 113 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 63 عامًا من محافظة المنوفية.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.

الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا فيروس كورونا زجاجة كحول توعية من كورونا تفشي الفيروس بفيروس استغلال التجار 15 حالة 15

أخبار تهمك

كامل الوزير يزف خبرًا سارًا للعاملين بالشركات التي تعلق نشاطها

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة لجماهير الأهلي.. هيدرسفيلد يحسم مصير رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 21 ساعة

الخيانة الكبرى.. نجم برشلونة يقرر الانتقال إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 4 ساعات

"أعضاء ذكرية حيوانية".. ننشر أقوال الصينيين المتهمين بشواء الثعابين

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

منذ ساعة و 13 دقيقة

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

هل غسل اليدين بالصابون فقط كاف للقضاء على "كورونا"؟ (فيديو)

رئيس شركة السكر: ننتج "كولونيا" تحتوي على 70 % من الإيثانول

الصحة: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 5 حالات

"خوفا من كورونا".. تعقيم وتطهير فنادق شرم الشيخ والجونة

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع وفيات كورونا في العالم كثيرا

تطهير وتعقيم منطقتي العتبة والموسكي بعد إخلائهما من الباعة الجائلين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
09:59 م

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

12:26 ص

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

06:29 م

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

11:48 م

عاجل.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

03:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status