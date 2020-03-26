ضبط 4800 عبوة مطهر و1728 زجاجة كحول بالقاهرة



وتحفظت الحملة على عدد 100 كرتونة عبوات مطهر تحتوي كل كرتونة على 48 عبوة سعة 120 مللي بعدد إجمالي 4800، وتحفظت أيضا على 12 كرتونة كحول، داخل كل كرتونة ١٤٤ عبوة سعة ١٠٠مللي بعدد اجمالي ١٧٢٨ عبوة.



وأوضح المحافظ أن حملات مديرية تموين القاهرة لضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار وتداول السلع مجهولة المصدر.



يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة جشع واستغلال التجار لهذه الأزمة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 113 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 63 عامًا من محافظة المنوفية.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.