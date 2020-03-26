الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

قال الدكتور سيد عبيد، مدير الطب البيطري بالقاهرة، إنه تلقى استدعاءً من الشرطة لفحص ما قيل عنه ثعابين منشورة على العديد من الصناديق بإحدى "الفيلل" في مصر الجديدة من قبل بعض الصينين.



وتابع "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأربعاء، أنه بعد الكشف الظاهري عليها تبين أنها أعضاء ذكرية لبعض الحيوانات، وتم التحفظ عليها، وسيتم أجراء فحص آخر لتحديد الاضرار الناتجة من تناولها.



كانت نيابة القاهرة الجديدة، أصدرت مساء الأربعاء، قرارًا بحجز 5 صينيين لقيامهم بشواء ثعابين واستخدامها وجبات غذائية، داخل شقة مفروشة بنطاق قسم شرطة التجمع الأول، 24 ساعة لحين وصول تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة.



كان مدير أمن القاهرة، قد تلقي إخطارا من ضباط قطاع القاهرة الجديدة بورود بلاغ من أحد السكان، بقيام مجموعة من الصينيين بتجهيز طعام يثير الريبة.



على الفور قامت الشرطة بمداهمة المكان وتم ضبط كمية من الثعابين المجهزة كوجبة غذاء وضبط 5 من الصينيين، اثنين منهم سيدات.



جرى التحفظ على كمية من الثعابين، كانت إحدى المواطنات "صينية الجنسية" تقوم بشويها لتقديمها كوجبة غذاء لأصدقائها الصينين.



ويجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والصحية اللازمة وتعقيم الوحدة المستأجرة بمعرفة الجهات الرسمية المعنية.

