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عماد السيد: رحلت عن الزمالك من أجل المشاركة وعمر صلاح اتظلم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:55 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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وقال في تصريحات تلفزيونية :"رحلت عن الزمالك لأني كنت أرغب في المشاركة بصفة أساسية، وأنا من طلبت الرحيل بسبب رغبة النادي في التعاقد مع حارسي مرمى بعد إصابة محمود "جنش".

وتابع :"استمريت في نادي الزمالك ١٤ عام وحصلت على البطولات وعندما عدت كان لدي أمل في المشاركة، وتوجت بالكونفدرالية واتخذت القرار بعد البطولة بالرحيل عن الزمالك".


وأوضح :"عمر صلاح تعرض للظلم في الزمالك، واتاخد من الدار للنار مثلما يقال فلم يشارك مع تدريبات حراس المرمى، فمدرب حراس المرمى في عهد كريستيان جروس كان يقوم بتدريب حارسين فقط".

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