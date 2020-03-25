عماد السيد: رحلت عن الزمالك من أجل المشاركة وعمر صلاح اتظلم





وقال في تصريحات تلفزيونية :"رحلت عن الزمالك لأني كنت أرغب في المشاركة بصفة أساسية، وأنا من طلبت الرحيل بسبب رغبة النادي في التعاقد مع حارسي مرمى بعد إصابة محمود "جنش".



وتابع :"استمريت في نادي الزمالك ١٤ عام وحصلت على البطولات وعندما عدت كان لدي أمل في المشاركة، وتوجت بالكونفدرالية واتخذت القرار بعد البطولة بالرحيل عن الزمالك".





وأوضح :"عمر صلاح تعرض للظلم في الزمالك، واتاخد من الدار للنار مثلما يقال فلم يشارك مع تدريبات حراس المرمى، فمدرب حراس المرمى في عهد كريستيان جروس كان يقوم بتدريب حارسين فقط".