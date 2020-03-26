محافظ الغربية: الأهالي قدموا صورة مشرفة في الالتزام بالحظر (صور)

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء الأربعاء، إن أبناء المحافظة قدموا صورة مشرفة في الالتزام بقرار الحظر والانضباط، وخلت الطرق العامة من المواطنين بدءًا من السابعة مساء، ما يعكس وعيهم وإدراكهم لخطورة الإصابة بفيروس كورونا الذي انتشر في العالم.





وأشاد "رحمي" بالتزام أصحاب المنشآت بالغلق في المواعيد المحددة، مشددًا على استمرار حملات التعقيم للمنشآت الحكومية، وتكثيف الحملات الرقابية على المحلات و"الكافيتريات" والمقاهي ودور المناسبات التي تضمنها قرار الغلق في المواعيد التي حددها قرار رئيس الوزراء.





وحرص المحافظ على التجول في شوارع مدينة قطور، في أول ساعات الحظر لرصد مدى التزام المواطنين، بتنفيذ قرار حظر التجوال الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الثلاثاء، ضمن حزمة من الإجراءات للحد من انتشار "فيروس كورونا".



