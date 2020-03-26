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محافظ الغربية: الأهالي قدموا صورة مشرفة في الالتزام بالحظر (صور)

الخميس 26/مارس/2020 - 05:04 ص
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المحافظ خلال الجولة
المحافظ خلال الجولة
أيمن يحيي
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قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء الأربعاء، إن أبناء المحافظة قدموا صورة مشرفة في الالتزام بقرار الحظر والانضباط، وخلت الطرق العامة من المواطنين بدءًا من السابعة مساء، ما يعكس وعيهم وإدراكهم لخطورة الإصابة بفيروس كورونا الذي انتشر في العالم.

وأشاد "رحمي" بالتزام أصحاب المنشآت بالغلق في المواعيد المحددة، مشددًا على  استمرار حملات التعقيم للمنشآت الحكومية، وتكثيف الحملات الرقابية على المحلات و"الكافيتريات" والمقاهي ودور المناسبات التي تضمنها قرار الغلق في المواعيد التي حددها قرار رئيس الوزراء.

وحرص المحافظ على التجول في شوارع مدينة قطور، في أول ساعات الحظر لرصد مدى التزام المواطنين، بتنفيذ قرار حظر التجوال الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الثلاثاء، ضمن حزمة من الإجراءات للحد من انتشار "فيروس كورونا".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص، في نفس الفترة، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق المحال التجارية والحرفية كافة، من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على محال البقالة أو الصيدليات والمخابز أو "السوبر ماركت" خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات في الشهر العقاري والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.

وأعلن رئيس الوزراء، تطبيق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ على كل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وغلق المحال من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيهًا وتصل للحبس.

وناشد الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فمن الممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"، مناشدًا المواطنين أيضا: "قللوا الحركة بين المحافظات، ولا تنزلوا إلا للضرورة"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا أن رهانه على وعي المصريين في هذه المرحلة، معربًا عن شكره للأطقم الطبية كافة، على دورهم ف مكافحة المرض، حيث أنهم خط المواجهة لهذا الفيروس.
محافظ الغربية: الأهالي قدموا صورة مشرفة في الالتزام بالحظر (صور)
محافظ الغربية: الأهالي قدموا صورة مشرفة في الالتزام بالحظر (صور)
محافظ الغربية: الأهالي قدموا صورة مشرفة في الالتزام بالحظر (صور)
محافظ الغربية: الأهالي قدموا صورة مشرفة في الالتزام بالحظر (صور)

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فيروس كورونا حظر حركة المواطنين حركة المواطنين تعليق جميع الخدمات بفيروس

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