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محافظ الغربية مشيدا بالتزام المواطنين: قدموا صورة مشرفة في الالتزام والانضباط

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:49 م
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بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، ان ابناء الغربية قدموا صورة مشرفة في الالتزام بقرار الحظر والانضباط، حيث خلت الطرق العامة منذ السابعة مساء من المواطنين، مما يعكس وعي المواطنين وإدراكهم لخطورة الإصابة بفيروس كورونا والذي انتشر في العالم.

واشاد محافظ الغربية بالتزام باصحاب المنشآت بالغلق في المواعيد المحددة. وحرص المحافظ علي النزول في جولة ميداتية في شوارع مدينة قطور في اول ساعات الحظر لرصد مدي الالتزام من المواطنين، حيث شدد علي الالتزام بتنفيذ قرار حظر التجوال والذي أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، ضمن حزمة من الإجراءات للحد من انتشاء فيروس "كورونا".

وأوضح المحافظ استمرار حملات التعقيم للمنشآت الحكومية، وتكثيف الحملات الرقابية علي المحلات والكافيتريات والمقاهي ودور المناسبات التي تضمنها قرار الغلق في المواعيد التي حددها قرار رئيس الوزراء.

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