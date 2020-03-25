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ليس سترلينج أو دي بروين.. ريال مدريد يفتح خزائنه لضم ساحر مانشستر سيتي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:39 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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أظهر نادي ريال مدريد الإسبانس رغبة في التعاقد مع واحد نجوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية برتغالية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم نادي مانشستر سيتي في الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد يريد التعاقد مع سيلفا في الصيف بسبب اقتراب رحيل الويلزي جاريث بيل نجم الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وكان سيلفا قد أظهر رغبة في الرحيل في الرحيل في عن صفوف نادي مانشسر سيتي في الصيف القادم لخوض تجربة جديدة مع نادي أخر.

وقد شارك برناردو سيلفا في 39 مباراة حتى الآن مع نادي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 6 أهداف وصنع 7 أهداف آخرين.

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