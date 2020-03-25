أزمة فى اتحاد الكرة بين "الغندور" ومسؤولي اللجنة الخماسية

ظهرت أزمة خلال الساعات الماضية بين جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تخص مستحقات الحكام.

وكشف الإعلامي إسلام صادق، عن

وكشف الإعلامي إسلام صادق، عن وجود أزمة حقيقية داخل اتحاد الكرة بين جمال الغندور، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالجبلاية.

وقال صادق مقدم برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "يوجد أزمة داخل الجبلاية بسبب مستحقات الحكام بعدما وضع مسؤولي اتحاد الكرة مبلغ مليون جنيه للتحكيم ورفضهم الغندور".

وقال صادق مقدم برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "يوجد أزمة داخل الجبلاية بسبب مستحقات الحكام بعدما وضع مسؤولي اتحاد الكرة مبلغ مليون جنيه للتحكيم ورفضهم الغندور".