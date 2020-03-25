لمواجهة كورونا.. الرئيس الموريتاني يرصد 700 مليون دولار





أعلن رئيس موريتانيا الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الأربعاء، عن رصد نحو 25 مليار أوقية موريتانية "700 مليون دولار"؛ لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا ‎المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلد .





هذا وأعلنت موريتانيا رسميا، يوم السبت الماضي، إغلاق حدودها مع السنغال بموجب اتفاق بين البلدين؛ لمواجهة فيروس كورونا.





وقالت وزارة الداخلية الموريتانية: إن "هذا الإجراء يدخل في إطار الإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء كورونا".





وسبق ذلك أن أعلنت موريتانيا، إغلاق جميع حدودها البرية في إطار التدابير الاحترازية، و أغلقت حدودها البرية مع كل من المغرب والجزائر في إطار نفس التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس القاتل .





وأكدت آخر الاحصائيات، اليوم، على أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم تجاوز 450 ألف حالة، فيما توفي حتى الآن أكثر من 20 ألفا حالة.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.



