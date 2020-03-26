في نقاط ما هو الفرق بين هانتا وكورونا

حدثت حالة من الرعب حول العالم بعد وفاة رجل من مقاطعة ووهان في الصين بسبب فيروس هانتا، أثناء استقلاله حافلة سيارة كبيرة للنقل العام، وكان ذاهبًا لمقاطعة شاندونج الصينية، ما جعل السلطات الصينية تعزل جميع الركاب وتخضعهم للاختبارات الخاصة بالكشف عن الفيروس حتى تتأكد من عدم إصابتهم، وظن العالم أنه في ظل مكافحته لفيروس كورونا المستجد سيلاحقه أيضًا وباء جديد من نوع آخر يسمى فيروس هانتا، وطرح الجميع عدة أسئلة عن فيروس هانتا، وما هي مدى خطورته وطرق الوقاية منه وما الفرق بينه وبين فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " وتستعرض " الفجر" أهم النقاط التي توضح الفرق بين هانتا وكورونا فيما يلي:





1- وفقًا لوثائق منظمة الصحة العالمية، حدد العلماء فيروس "هانتا" في وقت مبكر من السبعينات على مدى عقود، عند اكتشافه في عديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وأدى -وقتها- إلى وفاة 600 شخص، وأيضًا في الأرجنتين، أما فيروس كورونا قبل أن يتحور إلى كوفيد 19 تم اكتشافه في عام 2012 حين اختلط طفل بجمل مصاب بالفيروس.





2- بداية ظهوره كانت لحالات في عديد من المناطق وبلدان العالم المختلفة، أما فيروس كورونا المستجد " كوفيد19" ظهر في مقاطعة ووهان بالصين بؤرة ظهور و انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.





3- لقاحات فيروس هانتا متاحة بالفعل، كما صرح جاو جيشيان المتحدث الرسمي باسم السفارة الصينية بالقاهرة، أما فيروس كورونا المستجد فيسعى العالم الآن إلى وجود لقاح وأدوية فعالة، وهو ما لم يتوفر إلى الآن.





4- طريقة العدوى مختلفة، في فيروس هانتا ينتقل للإنسان من حيوانات القوارض الحاملة للفيروس، أي ينتقل بشكل رئيسي من القوارض، أما فيروس كورونا ينتقل من إنسان لإنسان.









5- أعراض الإصابة بفيروس هانتا أو بفيروس كورونا واحدة، إلا أن فيروس هانتا يختلف في فترة حضانته التي تمتد من 4 إلى 10 أيام من الإصابة، ويزداد الأمر سوءا وتكثر الأعراض ومن أهمها السعال الذي يصاحبه خروج إفرازات وضيق شديد في التنفس، وتعرض الرئة لتراكم شديد في السوائل، وانخفاض ضغط الدم وانخفاض كفاءة القلب.





6- يتسبب فيروس هانتا في أمراض قاتلة أخرى للإنسان مثل الحمى النزيفية المصاحبة بالمتلازمة الكلوية، ومتلازمة "الهانتا فيروس الرئوية"، أما فيروس كورونا المستجد لا يسبب أمراض قاتلة أخرى مثل هذه.





7- فيروس هانتا ليس معدٍ مثل الفيروس التاجي كورونا، حيث تنتقل العدوى بفيروس هانتا عن طريق القوارض أو لعابها أو برازها أو بولها فهي المصدر الأساسي والوحيد للعدوى.





8- فيروس هانتا له طرق وقاية مثل سد مناطق دخول وخروج القوارض لأنها هي السبب الرئيسي في الإصابة بفيروس هانتا عن طريق وضع غطاء سلكي أو أسمنت أو غطاء معدن كما يمكن إغلاق الأماكن التي يوضع بها الطعام وأدوات الطهي، والأطباق والأكواب مع تنظيف الأسطح جيدًا تجنبًا لوجود العدوى بها وفي حالة امتلاك حيوان أليف توضع الأطعمة الخاصة به في عبوات محكمة الغلق إلى جانب غلق سلات القمامة جيدًا بأغطية محكمة يصعب فتحها من قبل القوارض، أما فيروس كورونا المستجد فطرق الوقاية وحتى الوصول إلى الوقاية منه أصعب بكثير وتسهل العدوى به، ولكن يجب الأخذ بنصائح منظمة الصحة العالمية والجهات الطبية والصحية حول العالم.