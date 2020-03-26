رمزي لينز: مكنتش قلقان من تغيير أبطال "حكايات بنات".. وهذا سبب عدم متابعتي لردود الأفعال

أعرب الفنان رمزي لينز، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "حكايات بنات 4"، الذي يذاع حالياً على شاشات التلفزيون، ويناقش مشكلات أربع فتيات وهما "نور، عائشة، جايدا، جميلة".







وكشف رمزي لينز لـ "الفجر الفني" ، أنه لم يتخوف من تغيير أبطال مسلسل "حكايات بنات 4"، وأن هذه التجربة مقربة إلى قلبه، وبالنسبة لمتابعته عن ردود أفعال الجمهور على "حكايات بنات"، أوضح أنه لم يتابع أي ردود، لأنه يمر بظروف لا تجعله يخرج ولا يتحدث مع أحد.





يشار إلى أن مسلسل "حكايات بنات" بطولة كلا من " ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، محمد يسري، رمزي لينير، حازم إيهاب، تامر هاشم، كريم العمري، أحمد كرارة، أحمد طلعت وغيرهم"، والموسم الرابع أحد أعمال ورشة كتابة شركة "كلوك وورك تيمبتيشن" للمؤلف محمد أمين راضي، ويتولى كتابة العمل كل من نهال سماحة وماريان هاني ومحمد عبد العزيز، تحت إشراف الكاتب أحمد شوقي