أحمد مصطفى: الدوري السعودي أقوى من المصري.. ورحلت عن جينت البلجيكي للمشاركة أساسيا





كشف أحمد مصطفى لاعب العدالة السعودي أسباب رحيله عن نادي جينت البلجيكي.



وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية :"نسبة المشاركة كانت قليلة بسبب تغيير المدرب فأنا من نوعية اللاعبين الذين يرغبون في المشاركة بصفة مستمرة والنادي رحب بوجهة نظري".



وتابع :"مسئولو جينت البلجيكي رفضوا انضمامي للمنتخب الأوليمبي بسبب الفيزا، ولكني عدت للقاهرة وشاركت مع المنتخب وانتظرت لفترة كبيرة حتى العودة لبلجيكا والمدرب تم تغييره وبعد ذلك الأمور تصعبت علي ففضلت الرحيل".



وزاد انتقلت للدوري السعودي لعدم قدرتي على العودة لنادي جينت البلجيكي مجددا".





وأوضح :"فرصة انضمامي للدوري السعودي كانت كبيرة وسهلة لأنني من مواليد السعودية وانتقلت لنادي أبها ثم رحلت عنه في يناير والآن أنا في نادي العدالة وأسير بشكل جيد مع الفريق".



وعن المنتخب الذي سيمثله مستقبلا قال :٠رئيس الاتحاد السعودي خرج وأكد في تصريحات بأحقيتي في المشاركة مع منتخب السعودية، وترك هذه الأمور للمدير الفني هيرفي رينارد والذي لو طلب لك سيتم استخراج جواز سفر له".



وأشار :"لو عرض علي منتخب السعودية أو المنتخب المصري الاثنين بالنسبة لي واحد، وفي النهاية هي كرة قدم، بكل تأكيد سأستشير والدي والدتي وأصدقائي وسأستخير الله عز وجل".



وعن الاختلاف بين الدوري المصري والسعودي قال :"الدوري السعودي قوي للغاية فهو يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين وهو مختلف وأقوى من المصري".



وحول كيفية قضاء فترة تعليق نشاط كرة القدم في السعودية قال :"حاليا أتدرب في المنزل وفي بعض الأيام أقوم بالجري في أي ملعب لكي الحفاظ على لياقتي".

