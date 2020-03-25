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ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم جديد من الدوري الإنجليزي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:30 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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أظهر نادي ريال مدريد الإسباني رغبة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي ولفرهامبتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية ان نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع المكسيسكي راؤول خيمينيز مهاجم نادي ولفرهامبتون في الصيف القادم.

وكشفت الصحيفة أن رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع خيمينيز بسبب قرار النادي بالتخلص من الصربي لوكا يوفيتش مهاجم الفريق في الصيف القادم.

كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد يفكر في بيع يوفيتش إلى نادي تشيلسي الإنجليزي في الصيف القادم وضم خيمينيز بدلا منه.

وذكرت الصحيفة أن رغبة نادي ريال مدريد في ضم خيمينيز في نهاية الموسم الجاري جاءت بناءا على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الذي أظهر إعجاب شديد باللاعب.

وقد شارك راؤول خيمينيز في 42 مباراة حتى الآن مع نادي ولفرهامبتون خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 22 هدف وصنع 6 أهداف آخرين.

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