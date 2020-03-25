"أعضاء ذكرية حيوانية".. ننشر أقوال الصينيين المتهمين بشواء الثعابين



جرى التحفظ على كمية من الثعابين، كانت إحدى المواطنات "صينية الجنسية" تقوم بشويها لتقديمها كوجبة غذاء لأصدقائها الصينين.



ويجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والصحية اللازمة وتعقيم الوحدة المستأجرة بمعرفة الجهات الرسمية المعنية.



توجه منذ قليل عدد 2 أطباء من الحجر الصحى لمعاينة المضبوطات التي تم ضبطها في شقه السيدة الصينية بـ "مدينتي" والذين قاما بعمل فحوصات ليتم ارسال عينة لمركز بحوث الحيوان لتحديد ماهية المضبوطات.جاء بأقوال الصينين المقيمين في الشقة بإن المضبوطات قطع من لحم الخرفان والعجول اي انها أعضاء ذكرية حيوانية (عجول وخرفان) ويتم الان الفحص من قبل الجهات المختصة وإعداد تقرير بالنتائج.كانت قد أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بالتحفظ على 5 صينيين لقيامهم بشواء ثعابين واستخدامها وجبات غذائية، داخل شقة مفروشة بـ " مدينتي " بنطاق قسم شرطة التجمع الأول، 24 ساعة لحين وصول تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف علي ملابسات الواقعة.كان مدير أمن القاهرة، قد تلقي إخطارا من ضباط قطاع القاهرة الجديدة بورود بلاغ من أحد السكان، بقيام مجموعة من الصينيين بتجهيز طعام يثير الريبة.على الفور قامت الشرطة بمداهمة المكان وتم ضبط كمية من الثعابين المجهزة كوجبة غذاء وضبط 5 من الصينيين، اثنين منهم سيدات.