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أسعار الدولار اليوم الخميس 26-3-2020.. وموجة تصحيحية لسعر العملة الأمريكية

الخميس 26/مارس/2020 - 12:05 ص
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم

حاولت أسعار الدولار الارتفاع أمس في بنكين لتصادف موجة تصحيحية ليعود للتراجع مرة أخر ليصبح السعر موحد في أغلب البنوك المصرية، ويتسمر توجه بعض المواطنين للتخلي عن العملة الأمريكية من أجل شراء شهادات الـ 15 % المطروحة في بنكا مصر والأهلي، مع توقعات بتراجع العملة الخضراء مع تزايد المعروض في السوق، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.

شهادة ادخار بعائد  15 %

أعلن بنكا الأهلي ومصر عن أن حصيلة الشهادات الادخارية ثابتة العائد لمدة عام البالغة 15 % بلغت خلال أول يومين من طرحها 10.7 مليارات جنيه.

وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، إن حصيلة البنك من الشهادات التي بدأ طرحها للجمهور أول من أمس الأحد 7.2 مليار جنيه وجرى شراء أغلبها من خلال الأهلي نت والبريد الإلكتروني ومراكز الاتصال لعملاء البنك.

من جانبه، قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن حصيلة البنك من شهادات الـ` 15% خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين قد بلغت 3.55 مليار جنيه، مشيرا إلى أن عملية الشراء تمت من خلال الوسائل التكنولوجية والرقية ومراكز الاتصال.

وكان بنكا الأهلي ومصر قد طرحا مطلع هذا الأسبوع شهادات ادخارية لمدة عام بعائد ثابت يبلغ 15 في المائة يصرف شهريا.



أعلن البنك الأهلي المصري أن حصيلة شهادة الإدخار بفائدة 15% لأجل عام وصلت لنحو 10.2 مليارات جنيه خلال أول 3 أيام تداول، الأحد والاثنين والثلاثاء.


وأضاف أن 52 ألف عميل قاموا بشراء الشهادة منهم 1500 عميل ينضموا لأول مرة للبنك الأهلي خلال هذه الفترة.


وأوضح البنك أن 65% من هذه الشهادات تم بيعها من خلال خدمة الأهلي نت والأهلي موبايل كقنوات إلكترونية دون الحاجة للذهاب للفرع.

قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إجمالي حصيلة البنك من بيع شهاداة الإدخار ذات عائد ثابت 15% سنويًا وهو أعلى عائد على مستوى القطاع المصرفي ارتفعت إلى 5.90 مليار جنيه.


وتابع "المغربي"، خلال تصريحات صحفية لـ"الفجر"، إجمالي عدد المكتتبين في الشهادة الجديدة بعد مرور ثلاث أيام على طرحها بلغ 20 ألف عميل بقيمة 5.900 مليار جنيه، مقارنة 1.7 مليار جنيه في اليوم الأول من طرحها.


وكان بنك مصر أعلن بالإشتراك مع البنك الأهلى طرح شهادات استثمار ابن مصر بفائدة 15% سنويًا تصرف شهريًا، في محاولة لجذب السيولة التى قد تنتج بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 3% لإحتواء الأثار السلبية من فيروس كورونا على الاقتصاد.
أسعار الدولار اليوم في البنوك:

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.6885

15.8184

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك مصر

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.70

15.80

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك بلوم

15.70

15.80

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.71

15.80

سعر الدولار في بنك SAIB

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك HSBC

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف العربي

15.70

15.80

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك عودة

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك المشرق

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.70

15.80


أسعار الدولار عالميًا:

أصيبت أسعار الدولار بخسائر حادة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية ومساهمة صفقة تحفيز اقتصاد الولايات المتحدة الضخمة في تخفيف الطلب المتزايد على السيولة بسبب "كورونا".

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع مفاجئ لطلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، في حين صعدت أسعار المنازل الأمريكية بأقل من التقديرات.

واتفق البيت الأبيض وقادة مجلس الشيوخ على حزمة التحفيز المقترحة لمكافحة الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس "كورونا"، حيث قال زعيم الأغلبية "ميتش ماكونيل" إنه من المتوقع التصويت لصالح مشروع القانون في وقت لاحق من اليوم.

وبالنسبة لتطورات "كورونا"، ارتفع عدد الإصابات إلى حوالي 441 ألف حالة حول العالم، وأودى الفيروس بحياة  20 ألف شخص عالمياً، وفقاً لخريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 7:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً مستوى 1.0864 دولار.

بينما ارتفعت العملة الخضراء أمام نظيرتها اليابانية بنسبة هامشية 0.06 بالمائة إلى 111.30 ين.

في حين هبط الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً مستوى 1.1851 دولار.

وتراجعت الورقة الخضراء أمام العملة السويسرية بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 0.9772 فرنك.

وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 1 بالمائة عند مستوى 100.98.


حققت عملات الأسواق الناشئة مكاسب ملحوظة تتجاوز 1 بالمائة خلال تعاملات أمس الثلاثاء مع تعهدات التحفيز ضد أضرار كورونا.

وجاءت مكاسب العملات الناشئة مع خسائر ملحوظة للدولار الأمريكي أمام العملات الكبرى على خلفية إعلان الاحتياطي الفيدرالي إجراءات غير مسبوقة من ضمنها شراء كميات غير محددة من الأصول لدعم الأسواق المالية.



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