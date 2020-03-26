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أسعار الذهب اليوم الخميس 26-3-2020.. المعدن الأصفر يفقد أكثر من 20 جنيهًا
الخميس 26/مارس/2020 - 12:00 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر
تراجعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، ليفقد سعر جرام الذهب نحو 25 جنيهًا بعد أن ارتفع خلال اليومين الماضيين بشكل كبير، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:
أسعار الذهب في الصاغة
جرام الذهب عيار 24 سعر 800 جنيهًا
جرام الذهب عيار 21 سعر 700 جنيهًا
جرام الذهب عيار 18 سعر600 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب 5,600 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم
سجل الذهب عيار 18 سعر 600 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 700 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 800 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,600 جنيه.
أسعار الذهب الأن
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
792 إلى 797
|
عيار 22
|
726 إلى 730
|
عيار 21
|
693 إلى 697
|
عيار 18
|
594 إلى 597
|
عيار 14
|
462 إلى 465
|
عيار 12
|
396 إلى 398
|
الاونصة
|
24.631 إلى 24.773
|
الجنيه الذهب
|
5,544 إلى 5,576
|
الكيلو
|
792.000 إلى 796.571
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
800جنيه
|
52.68 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
733.25جنيه
|
48.29 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
700 جنيه
|
46.10 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
600 جنيه
|
39.51 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
466.75 جنيه
|
30.73 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
400 جنيه
|
26.34 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
300 جنيه
|
19.76 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,332 جنيه
|
1,639 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,600 جنيه
|
368.80 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
800,000 جنيه
|
52,685 $
أسعار الذهب عالميًا:
تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 1.7 بالمائة بما يعادل 27.40 دولار ليهبط إلى مستوى 1633.40 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1698 دولاراً في الاتجاه الصاعد و1609.01 دولار للأوقية في الاتجاه الهابط.
وهبط سعر التسليم الذهب بنسبة 1.2 بالمائة إلى 1612.23 دولار للأوقية فاقداً نحو 20.09 دولار من قيمته.