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أسعار الذهب اليوم الخميس 26-3-2020.. المعدن الأصفر يفقد أكثر من 20 جنيهًا

الخميس 26/مارس/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، ليفقد سعر جرام الذهب نحو 25 جنيهًا بعد أن ارتفع خلال اليومين الماضيين بشكل كبير، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:


أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 800 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 700  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر600 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,600 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 600 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 700 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  800 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,600   جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

792 إلى 797

عيار 22 

726 إلى 730

عيار 21

693 إلى 697

عيار 18

594 إلى 597

عيار 14

462 إلى 465

عيار 12

396 إلى 398

الاونصة

24.631 إلى 24.773

الجنيه الذهب

5,544 إلى 5,576

الكيلو

792.000 إلى 796.571

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 800جنيه           

 52.68 $

سعر الذهب عيار 22

 733.25جنيه

 48.29 $

اسعار الذهب عيار 21

700 جنيه           

46.10 $

اسعار الذهب عيار 18

600 جنيه

39.51 $

سعر الذهب عيار 14

466.75 جنيه

30.73 $

سعر الذهب عيار 12

400 جنيه

26.34 $

سعر الذهب عيار 9

300 جنيه

19.76 $

اسعار أوقية الذهب

24,332 جنيه

1,639 $

اسعار جنيه الذهب

5,600 جنيه

368.80 $

اسعار كيلو الذهب

800,000 جنيه

52,685 $


أسعار الذهب عالميًا:

تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 1.7 بالمائة بما يعادل 27.40 دولار ليهبط إلى مستوى 1633.40 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1698 دولاراً في الاتجاه الصاعد و1609.01 دولار للأوقية في الاتجاه الهابط.

وهبط سعر التسليم الذهب بنسبة 1.2 بالمائة إلى 1612.23 دولار للأوقية فاقداً نحو 20.09 دولار من قيمته.


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