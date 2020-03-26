أسعار الذهب اليوم الخميس 26-3-2020.. المعدن الأصفر يفقد أكثر من 20 جنيهًا

أسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، ليفقد سعر جرام الذهب نحو 25 جنيهًا بعد أن ارتفع خلال اليومين الماضيين بشكل كبير ، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:

أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 800 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 700 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر600 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,600 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم

سجل الذهب عيار 18 سعر 600 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 700 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 800 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,600 جنيه.

أسعار الذهب الأن

أسعار الذهب عالميًا:

تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 1.7 بالمائة بما يعادل 27.40 دولار ليهبط إلى مستوى 1633.40 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1698 دولاراً في الاتجاه الصاعد و1609.01 دولار للأوقية في الاتجاه الهابط.



