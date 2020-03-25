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سمير عثمان يدافع عن حقوق الحكام

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:20 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن ازمة مستحقات الحكام الحالية.

وأكد سمير محمود عثمان، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، أن أزمة الحكام خلال الفترة الحالية مختلفة بسبب عدم تطبيق اللائحة التى تم وضعها فى بداية الموسم والتى اعتمدها ثروت سويلم.

وقال عثمان فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "الحكام رافضين صرف المستحقات بناء على اللائحة القديمة، ولا أعرف لماذا لا يقوم عمرو الجنايني بتطبيق اللائحة الجديدة".

وتسائل عثمان: "لماذا لم يقبض سوي طاقم تحكيم واحد فقط بعد انتهاء الدور الأول لبطولة الدوري؟.

وأضاف: "حقوق الحكام يجب أن يحصلوا عليها، ولم أحسم موقفي من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة".

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