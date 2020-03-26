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أحمد مجدي: "أنا مش شايف نفسي وسيم بالمناخيري دي"
الخميس 26/مارس/2020 - 12:04 ص
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ولاء عبد الناصر
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علق الفنان أحمد مجدي على أن شكله الوسيم يمكن أن يفرض عليه في بعض الأدوار، بأنه لا يري نفسه شخص وسيم.
وكشف أحمد مجدي أثناء ضيافته في برنامج "اسألني"، الذي يذاع على السوشيال ميديا الخاصة بقناة "cbc"، أنه لايرى نفسه وسيم، معبراً عن ذلك قائلاً" أنا مش شايف نفسي وسيم خالص لأن ب"المناخير" دي لو أنت شلتها وحطتها على جنب هتزعل، ولكن في ناس بيكون عندها كايزرما ودي متتوقفش على الشكل ودي ممكن تكون ربنا صرفها عندي".