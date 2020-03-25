كارثة.. مباراة بدوري أبطال أوروبا تتسبب في 40 ألف إصابة بفيروس كورونا





تلقى العالم ضربة مفجعة جديدة خلال الساعات القليلة الماضية بسبب فيروس كورونا المنتشر في الفترة الأخيرة.





وقد تعرض حوالي 40 ألف مشجع إلى إصابة بفيروس كورونا خلال مباراة أتالانتا وفالنسيا في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي كانت مقامة في إيطاليا.





وقال جورجيو جوري عمدة مدينة بيرجامو الإيطالية في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد كانت هذه المباراة قنبلة بيولوجية".





وتابع: "في ذلك الوقت لم نكن نعرف ما كان يحدث، كان أول مريض في إيطاليا في 23 فبراير، إذا كان الفيروس منتشرًا بالفعل، فإن 40.000 من المشجعين الذين ذهبوا إلى ملعب سان سيرو أصيبوا".





وأضاف: "لم يكن أحد يعرف أن الفيروس ينتشر بيننا بالفعل، شاهد الكثير المباراة في مجموعات وكان هناك العديد من الاتصالات في تلك الليلة، انتقل الفيروس من واحد إلى آخر".





يذكر أن مباراة أتالانتا وفالنسيا قد انتهت بفوز الفريق الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.



