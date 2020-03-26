أبرزهم نيقولا معوض وأحمد عز.. 4 نجوم خطفوا قلوب العذارى

شهد الوسط الفني بمرور السنوات ظهور أجيال جديدة من الفنانين الذين أطلق على كل منهم دنجوان السينما المصرية، وذلك لمايتمعتوا به من حضور ووسامة وثقافة أيضًا وكان أبرزهم رشدي أباظة وأحمد رمزي وعبد الحليم حافظ وشكري سرحان وغيرهم.



وفي هذا التقرير، يستعرض لكم الفجر الفني أبرز 5 نجوم شباب من الجيل الحديث وخطفوا قلوب الجميع ولاسيما الفتيات.



أحمد عز



ويعد الفنان أحمد عز من أبرز الفنانين الشباب الذين خطفوا الأنظار واشتهروا بوسامتهم وجمال ملامحهم، ويعتبر عز فتي أحلام عدد كبير من الفتيات وقد قدم عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية محققًا من خلالها نجاحات كثيرة.



نيقولا معوض



هو شاب يتسم بهدوء الحديث والوسامة، أثار الفنان نيكولا معوض جدلًا واسعًا منذ الوهلة الأولى لظهوره وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية و السينمائية، وخاض تجربة التقديم من خلال البرنامج الشبابي "روتانا كافيه" على قناة روتانا، وبرنامج "بالأرقام" على شاشة mtv اللبنانية، كما شارك بإخراج عدد من البرامج التلفزيونية مثل برنامج "نجم الخليج" على قناة دبي، وبرنامج "حورية المطبخ" على قناة فتافيت.

دخل نيكولا معوض الساحة الفنية المصرية من خلال مسلسل "ونوس"، وقد أجاد اللهجة المصرية وجسد شخصية شيخ مسلم يدعى "فاروق" عام 2013، كما شارك في برنامج "الرقص مع النجوم" بالموسم الأول عبر قناة mtv، لكنه خرج في البرايم الخامس.



وقد ذاع صيته بعد مشاركته في مسلسل سابع جار بعدما جسد شخصية طارق وهو الزوج الخائن والمتمرد على التزام وتدين زوجته، هذه الشخصية تفاعل معها عدد كبير من الفتيات وحقق نيكولا نجاحا كبيرا بها.



أصبح نيكولا حديث السوشيال ميديا لفترة بعدما صرح في أكثر من لقاء تلفزيوني له بأن له عدة علاقات جنسية قبل الزواج الأمر الذي عرضه للهجوم.



ظافر العابدين



ومن أكثر النجوم الشباب الحاليين وسامة هو الفنان التونسي ظافر العابدين والذي يتسم بالأناقة والتي كان لها عاملا هاما وراء نجاحه، وتميز ظافر العابدين بأناقته المعهودة المستوحاة من الأناقة الإنجليزية المميزة، ليضع لنفسه خطوطا وصيحات مميزة تليق به تزيده جاذبية فضلًا عن وسامته وبساطة ملامحه وهي ماجعلته فارس أحلام كل فتاة.



عمرو يوسف



وخطف الممثل عمرو يوسف قلوب الجمهور بوسامته وحسن اختياره للأدوار الذي يقدمها، وبجانب كل هذا فقد عبرت الفتيات عن إعجابهن الشديد برومانسيته الشديدة مع زوجته الفنانة كندة علوش.



