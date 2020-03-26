Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبرزهم نيقولا معوض وأحمد عز.. 4 نجوم خطفوا قلوب العذارى

الخميس 26/مارس/2020 - 12:05 ص
Advertisements
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
شهد الوسط الفني بمرور السنوات ظهور أجيال جديدة من الفنانين الذين أطلق على كل منهم دنجوان السينما المصرية، وذلك لمايتمعتوا به من حضور ووسامة وثقافة أيضًا وكان أبرزهم رشدي أباظة وأحمد رمزي وعبد الحليم حافظ وشكري سرحان وغيرهم.

وفي هذا التقرير، يستعرض لكم الفجر الفني أبرز 5 نجوم شباب من الجيل الحديث وخطفوا قلوب الجميع ولاسيما الفتيات.

أحمد عز

ويعد الفنان أحمد عز من أبرز الفنانين الشباب الذين خطفوا الأنظار واشتهروا بوسامتهم وجمال ملامحهم، ويعتبر عز فتي أحلام عدد كبير من الفتيات وقد قدم عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية محققًا من خلالها نجاحات كثيرة.

نيقولا معوض

هو شاب يتسم بهدوء الحديث والوسامة، أثار الفنان نيكولا معوض جدلًا واسعًا منذ الوهلة الأولى لظهوره وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية و السينمائية، وخاض تجربة التقديم من خلال البرنامج الشبابي "روتانا كافيه" على قناة روتانا، وبرنامج "بالأرقام" على شاشة mtv اللبنانية، كما شارك بإخراج عدد من البرامج التلفزيونية مثل برنامج "نجم الخليج" على قناة دبي، وبرنامج "حورية المطبخ" على قناة فتافيت.
دخل نيكولا معوض الساحة الفنية المصرية من خلال مسلسل "ونوس"، وقد أجاد اللهجة المصرية وجسد شخصية شيخ مسلم يدعى "فاروق" عام 2013، كما شارك في برنامج "الرقص مع النجوم" بالموسم الأول عبر قناة mtv، لكنه خرج في البرايم الخامس.

وقد ذاع صيته بعد مشاركته في مسلسل سابع جار بعدما جسد شخصية طارق وهو الزوج الخائن والمتمرد على التزام وتدين زوجته، هذه الشخصية تفاعل معها عدد كبير من الفتيات وحقق نيكولا نجاحا كبيرا بها.

أصبح نيكولا حديث السوشيال ميديا لفترة بعدما صرح في أكثر من لقاء تلفزيوني له بأن له عدة علاقات جنسية قبل الزواج الأمر الذي عرضه للهجوم.

ظافر العابدين

ومن أكثر النجوم الشباب الحاليين وسامة هو الفنان التونسي ظافر العابدين والذي يتسم بالأناقة والتي كان لها عاملا هاما وراء نجاحه، وتميز ظافر العابدين بأناقته المعهودة المستوحاة من الأناقة الإنجليزية المميزة، ليضع لنفسه خطوطا وصيحات مميزة تليق به تزيده جاذبية فضلًا عن وسامته وبساطة ملامحه وهي ماجعلته فارس أحلام كل فتاة.

عمرو يوسف

وخطف الممثل عمرو يوسف قلوب الجمهور بوسامته وحسن اختياره للأدوار الذي يقدمها، وبجانب كل هذا فقد عبرت الفتيات عن إعجابهن الشديد برومانسيته الشديدة مع زوجته الفنانة كندة علوش.

أخبار تهمك

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 25 مارس: الاستغناء عن 5 لاعبين لضم الهدّاف.. صراع مع ريال مدريد على صفقة مميز.. ميسي يأمر بيبيع نجم برشلونة في الحال

منذ ساعة و 6 دقيقة

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 17 ساعة

بشرى سارة لجماهير الأهلي.. هيدرسفيلد يحسم مصير رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

كارثة.. مباراة بدوري أبطال أوروبا تتسبب في 40 ألف إصابة بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يصفع الأهلي والزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ليس سترلينج أو دي بروين.. ريال مدريد يفتح خزائنه لضم ساحر مانشستر سيتي

منذ 34 دقيقة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
11:48 م

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

09:59 م

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

06:29 م

بشرى سارة لجماهير الأهلي.. هيدرسفيلد يحسم مصير رمضان صبحي

10:27 م

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

07:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status