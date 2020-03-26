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وزير الداخلية يحذر المخالفين لقرارات الحظر: عقوبات رادعة

الخميس 26/مارس/2020 - 02:58 ص
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لقاء مع وزير الداخلية
لقاء مع وزير الداخلية
أمنية فوزي
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قال محمود توفيق، وزير الداخلية، إن أجهزة الوزارة نفذت قرارات وتوجيهات القيادة السياسية المترجمة في قرار رئيس مجلس الوزراء، بفرض قيد التحرك خلال التوقيتات المحددة التي تم الإعلان عنها.

وتابع "توفيق"، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، الأربعاء، أثناء تطبيق حظر التجوال في اليوم الأول: "وجهنا بتنفيذ قرار قيد التحرك على المواطنين بكل حسم ودقة، مؤكدًا على تقديم المساعدة اللازمة للمواطنين في حالة الطوارئ، إذا احتاج الأمر لذلك، مع الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية مع المخالفين لكونهم يضرون بسلامتهم وسلامة المجتمع المحيط بهم".

وأضاف وزير الداخلية: "نحن على ثقة بوعي المواطنين وتعاونهم مع قوات الشرطة في تنفيذ القرارات، ونستهدف سلامتهم وحمايتهم".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص، في نفس الفترة، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق المحال التجارية والحرفية كافة، من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على محال البقالة أو الصيدليات والمخابز أو "السوبر ماركت" خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات في الشهر العقاري والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.

وأعلن رئيس الوزراء، تطبيق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ على كل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وغلق المحال من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيهًا وتصل للحبس.

وناشد الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فمن الممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"، مناشدًا المواطنين أيضا: "قللوا الحركة بين المحافظات، ولا تنزلوا إلا للضرورة"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا أن رهانه على وعي المصريين في هذه المرحلة، معربًا عن شكره للأطقم الطبية كافة، على دورهم ف مكافحة المرض، حيث أنهم خط المواجهة لهذا الفيروس.

الكلمات المفتاحية

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