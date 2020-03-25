ميلان يرصد التعاقد مع مدافع تشيلسي

يسعي نادي ميلان الإيطالي إلى التعاقد مع الدنماركي أندرياس كريستيانسن مدافع تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكر موقع كالتشو ميركاتو الإيطالي أن ميلان يسعى لدعم دفاعه بداية الموسم المقبل ويرى في المدافع الدنماركي أفضل خيار له خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأن تشيلسي رفض عرضاً لرحيل اللاعب إلى ميلان في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قبل أن ينجح الفريق الإيطالي في ضم سيمون كاير مدافع إشبيلية.





وكان كريستيانسن أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المدرب فرانك لامبارد في عدد كبير من مباريات الموسم الجاري قبل أن يصاب، ويعود للجلوس على مقاعد البدلاء.





وكان الدوري الإنجليزي تم تأجيله إلى نهاية أبريل (نيسان) المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



