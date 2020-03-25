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"السديس" يوجه بفحص جميع العاملين قبل دخولهم الحرمين الشريفين

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:14 م
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الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
الفجر السعودي
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وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة برفع مستوى الإجراءات الاحترازية، والتنسيق مع وزارة الصحة لفحص جميع العاملين في الحرمين الشريفين قبل دخولهم للمسجد الحرام والمسجد النبوي لمنع وصول فايروس كورونا للحرمين الشريفين، من خلال فرق صحية متخصصة تابعة للوزارة.

وأكد السديس أن التعاون مع وزارة الصحة قائم على أكمل وجه، وأن التنسيق معهم مستمر لضرورة منع وصول فايروس كورونا إلى الحرمين الشريفين، وأنهم يقدمون دورا مميزا داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال عدد من الفرق الصحية المتخصصة.

وشكر الشيخ السديس وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي على ما يقومون به من خدمات صحية داخل الحرمين الشريفين، سائلا الله عز وجل لهم الأجر والثواب.

ويذكر أن أصدر الشيخ السديس، اليوم، قرارا بإغلاق التوسعة السعودية الثالثة، في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الحرمين الشريفين.

وباشرت الرئاسة العامة العمل على حزمة من الإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين في الآونة الأخيرة، وتوسعة تلك الإجراءات لتشمل إغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام، وتكثيف عمليات التعقيم لأنظمة التكييف والتهوية بالحرمين الشريفين، وإغلاق سطح وقبو المسجد الحرام، وكذلك تقليص أعداد العاملين والعاملات بالحرمين الشريفين.

يذكر أن استمرارية الأعمال في الحرمين الشريفين لازالت قائمة عن بعد، وتقوم جميع الإدارات بتسيير أعمالها وفق الآليات المحددة للعمل عن بعد مع ضمان جودة العمل.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل ١٣٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، ليصل إجمالي المصابين إلى ٩٠٠ حالة.

وأوضح العبد العالي، أنه قد تم تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا لمقيم في مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الحالات المتعافية وصلت إلى 29 حالة.

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، اليوم الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، الإجراءات كالتالي:

أولًا: يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.

ثانيًا: يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ثالثًا: يعمل بذلك ابتداءً من الساعة ( الثالثة ) عصرًا من يوم الخميس الموافق 26 3 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 7 1441هـ.



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فيروس كورونا فحص دخول بفيروس العاملين السديس الحرمين الشريفين الإجراءات الاحترازية

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