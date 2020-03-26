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محافظ البحر الأحمر: احتجاز رئيس مدينة القصير لمخالفة قرار الحظر

الخميس 26/مارس/2020 - 06:31 ص
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عمرو حنفي
عمرو حنفي
داليا الحسين
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قال عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن معظم المواطنين في المحافظة التزموا بقرار حظر التجول، مشيرا إلى أن حالات التجاوز منخفضة للغاية، معلقا: "سامحناهم النهاردة بس بكرة لا".

ولفت "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إلى احتجاز رئيس مدينة القصير في كمين، مشددا أنه لا تهاون في تطبيق القانون على المخالفين، معقبا: سنطبق القانون بالمللي".

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى توافر للسلع الغذائية وعدم وجود تكالب على السلع، معلقا: "إحنا عندنا بزيادة.. ممكن نعطي المحافظات كمان".

وحول أعداد السائحين في المحافظة قال: "لدينا 300 سائح، آخر سائح سيغادر المحافظة يوم 1 أبريل، مؤكدا أن هناك تعقيم للمنشآت السياحية والحكومية والشوارع.


وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص، في نفس الفترة، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق المحال التجارية والحرفية كافة، من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على محال البقالة أو الصيدليات والمخابز أو "السوبر ماركت" خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات في الشهر العقاري والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.

وأعلن رئيس الوزراء، تطبيق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ على كل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وغلق المحال من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيهًا وتصل للحبس.

وناشد الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فمن الممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"، مناشدًا المواطنين أيضا: "قللوا الحركة بين المحافظات، ولا تنزلوا إلا للضرورة"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا أن رهانه على وعي المصريين في هذه المرحلة، معربًا عن شكره للأطقم الطبية كافة، على دورهم ف مكافحة المرض، حيث أنهم خط المواجهة لهذا الفيروس.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حظر حركة المواطنين حركة المواطنين تعليق جميع الخدمات السلع الغذائيه

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