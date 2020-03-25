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شوارع الإسكندرية هادئة مع تنفيذ قرار حظر التجوال (صور)

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:12 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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سيطر الهدوء على شوارع الإسكندرية، نتيجة لإلتزام المواطنين بتطبيق حظر التجوال الذي أقره مجلس الوزراء، ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وخلت الشوارع من الماراة مع إلتزام الأهالي لمنازلهم، وسط وجود دوريات لقوات الشرطة لتطبيق رار الحظر بصرامة شديدة، وإتخاذ الإجراءات القانونية إتجاه المخالفين، في الوقت الذي إستمرت عدد من المنشآت في تقديم خدماتها أهمها الصيدليات والمستشفيات.

وإلتزم أهالي المناطق الشعبية بقرار الحظر، حيث قاموا ومنذ الخامسة من مساء اليوم بغلق المحلات والذهاب إلى منازلهم، بالتزامن مع إنتشار رجال الشرطة في الميادين والشوارع العامة والداخلية لمتابعة تنفيذ القرار.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قام بجولات ميدانية مكبرة، بمنطقتى محطة الرمل والمنشية بنطاق حى وسط، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر الانتقال  للمواطنين أو التحرك على جميع الطرق، مؤكدا أن نسبة الالتزام كانت 100%، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات بمحافظة الإسكندرية لتلقى شكاوى مخالفات تطبيق الالتزام بالحظر، موضحا أن تلك القرارات تأتى حرصا على مصلحة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تابع المحافظ مع الجهات المعنية تنفيذ قرار غلق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "المولات التجارية" والتى تم غلقها ابتداءً من اليوم من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار 24 ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وشدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرارات حظر الانتقال وغلق المحال، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف تلك القرارات، مشيرا إلى أنه سيتم معاقبة كل من يخالف أحكام هذه القرارات بالسجن وبغرامة مالية.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس عن حزمة إجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منها مد تعليق الدراسة أسبوعين آخرين، وغلق المحال التجارية من الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا، فيما استثنى القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات.
شوارع الإسكندرية هادئة مع تنفيذ قرار حظر التجوال (صور)
شوارع الإسكندرية هادئة مع تنفيذ قرار حظر التجوال (صور)
شوارع الإسكندرية هادئة مع تنفيذ قرار حظر التجوال (صور)
شوارع الإسكندرية هادئة مع تنفيذ قرار حظر التجوال (صور)
شوارع الإسكندرية هادئة مع تنفيذ قرار حظر التجوال (صور)
شوارع الإسكندرية هادئة مع تنفيذ قرار حظر التجوال (صور)

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