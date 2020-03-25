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مفاجآة فى تجديد عقد فايلر مع الأهلي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:00 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي النادي الأهلي للحفاظ على المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي رينيه فايلر بتجديد تعاقده خلال الفترة القادمة. 

 وكشف الإعلامي إسلام صادق، عن اقتراب تجديد مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة.


 وقال صادق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "طلبات فايلر تم تنفيذها مؤخرا والتى كان أولها عدم التجديد للثنائي شريف إكرامي وحسام عاشور وكان ذلك مطلب أساسي له من أجل التجديد".


 وأضاف: "فايلر أيضا لا يريد صالح جمعة داخل النادي الأهلي نهائيًا، كما أنه طلب عرض اللاعبين عليه قبل التعاقد معهم من أجل أن يقرر بضمهم أم لا، وإدارة القلعة الحمراء تريد صنع مانويل جوزيه جديد".


 وتابع: "فايلر يريد أن يكون رقم واحد داخل فريق الأهلي، بمعني أنه يريد أن يكون هو صاحب القرار الأول والأخير فى رحيل اللاعبين والتعاقد مع جدد خلال الفترة المقبلة".

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