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'إن شاء الله تكون واحدة بتولد'.. رامي جمال يمازح جمهوره بهذه الطريقة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:43 م
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رامي جمال
رامي جمال
روان هيثم
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نشر الفنان رامي جمال صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.

وقد تناولت هذه الصورة صورة للقط المنتشر كتريند على مواقع التواصل الإجتماعي، ومكتوبا على هذه الصورة "إن شاء الله تكون واحدة بتولد".

وكتب "جمال" على هذه الصورة قائلا: "لما بسمع صوت إسعاف عند العمارة".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: والله العظيم دمك عسل يا فنان بنحبك جدا.

وفي سياق أخر يعيش العالم بأسره حالة من الفزع والرعب بعد انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد 19)، حيث تتزايد أعداد المصابين يومًا عن الأخر.

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