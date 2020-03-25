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أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 25 مارس: الاستغناء عن 5 لاعبين لضم الهدّاف.. صراع مع ريال مدريد على صفقة مميز.. ميسي يأمر بيبيع نجم برشلونة في الحال

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:07 م
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أخبار برشلونة اليوم الأربعاء
أخبار برشلونة اليوم الأربعاء
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 25 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 25 - 3 - 2020 :-

- صدمة في ريال مدريد وبرشلونة.. ليفربول يقرر الإبقاء على نجم الريدز

كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أن يورجن كلوب يرى أن صلاح ضمن خططه المستقبلية، لافتة إلى أن الجبهة الهجومية والتي يتواجد بها النجم المصري بجانب الثنائي السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو متعطشة لتحقيق المزيد من النجاحات داخل "الآنفيلد"، وأوضحت الصحيفة أن هناك وقت سيأتي لانقسام هذه الجبهة، لكن لن يحدث على المدى القريب رغم ارتباط بطل أوروبا بالتعاقد مع النجم الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني بجانب النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند الألماني.

- الأندية تتهافت على نجم برشلونة المغضوب عليه

ذكرت صحيفة “سبورت” والتي أكدت أن اللاعب المعار حاليًا لنادي سيلتا فيجو يملك عدة عروض من أندية إنجليزية، وأوضحت الصحيفة أن أندية الدوري الإنجليزي ليست الوحيدة المهتمة بالحصول على خدمات صاحب الـ 27 عامًا، حيث تهتم به عدة أندية إيطالية أيضًا.

- برشلونة يقرر التضحية بخمسة لاعبين من أجل ضم صديق ميسي

كشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي برشلونة وضع خطة جديدة لضم مارتينيز وهي دفع مبلغ مالي إلى نادي إنتر ميلان بالاضافه إلى 5 لاعبين من الفريق، وأشارت الصحيفة إلى أن الخمسة لاعبين الذين ينوي نادي برشلونة التضحيه بهم لضم لاوتارو وهم "آرثر ميلو وجان كلير توديبو وآرتورو فيدال وكارليس ألينيا ونيلسون سيميدو".

- نجم آرسنال وبرشلونة السابق يعلن إعتزاله كرة القدم

أعلن البيلاروسي ألكسندر هليب اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة استمرت لأكثر من 22 عاماً، ورغم أن اللاعب تألق في شتوتغارت الألماني، مع المدير الفني فيليكس ماغات، وفي آرسنال الإنجليزي مع أرسين فينغر، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الشيء نفسه مع برشلونة الإسباني تحت قيادة بيب جوارديولا، وقال هليب من مدينة مينسك حيث أعلن اعتزاله: "أنا منهك، جسدي لا يتعافى مثلما كان يحدث من قبل، أحب كرة القدم، في كل مرة أشاهد مباراة في التلفاز، سأحن إليها".

- ميسي لا يريد أن يراه في برشلونة.. بارتوميو يستعد لبيع المنبوذ

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، طالب إدارة ناديه ببيع أحد نجوم الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برايس سان جيرمان الفرنسي، ووفقاً لشبكة دون بالون الإسبانية، فإن ميسي يريد من إدارة فريقه بيع زميله الفرنسي أنطوان جيزمان، وإستخدام عائد للصفقة للتوقيع مع نيمار.

- صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة على مدافع لايبزيج

أشار موقع ” le10sport ” الفرنسي، أن ريال مدريد سينافس برشلونة على ضم المدافع أوباميكانو صاحب الـ21 عاماً الفترة المقبلة من الميركاتو، وأضاف الموقع الفرنسي الى أن برشلونة أبدى إهتمامه منذ فترة طويلة بالتعاقد مع المدافع الشاب من أجل ترميم خط دفاعه، في ظل إصابات صامويل أومتيتي المتكررة.

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