أحمد مجدي: "أول مرة أضرب واحدة ست كانت آيتن عامر"



أعرب الفنان أحمد مجدي عن استيائه من الرجل الذي يقوم بضرب النساء، معبراً عن ذلك قائلاً "متقولش رجل اللي يمد ايده على واحدة ست".





وقال أحمد مجدي أثناء ضيافته في برنامج "اسألني"، الذي يذاع على السوشيال ميديا الخاصة بقناة "cbc"، أنه أول مرة يضرب واحدة كانت آيتن عامر أثناء تصوير إحدي المشاهد في مسلسل "فرصة ثانية" قام بضربها بالقلم وأنه كان رافض تماماً هذا المشهد ولكن كان لابد أن يقوم به.



ومسلسل "فرصة ثانية"بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، محمود البزاوي، ودياب، وإدوارد، ونهال عنبر، وهبة عبد الغني، وإخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير.



يذكر أن أحمد مجدي ممثل ومخرج مصري شاب، ويشهد نشاطاً وتنوعاً كبيراً في أعماله الفنية بالسنوات الأخيرة، حيث يُعرض له حالياً المسلسل الكوميدي الرومانسي الآنسة فرح على شاشة MBC4 والمقتبس عن المسلسل الأميركي Jane The Virgin، هذا غير مشاركته في مسلسل واحة الغروب رمضان 2017 عن رواية بهاء طاهر، ومسلسل بالحجم العائلي رمضان 2018 للنجم يحيى الفخراني، كذلك شارك في بطولة فيلم علي معزة وإبراهيم 2016، وفيلم ليل خارجي 2018، وقام بكتابة وإخراج فيلمه الروائي الأول لا أحد هناك في 2018، والذي شهد عرضه العالمي الأولي بالدورة الأربعين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.